Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol boyu otoparklarda yeniden paralı uygulamayı başlatıyor. "ANPARK" uygulaması kent merkezinde 17 Temmuz Pazartesi günü Rüzgarlı Caddesi'nde başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol boyu otoparklarda paralı uygulamayı yeniden başlatıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kameralı el terminalleriyle kontrol edilen ve ilk pilot uygulaması Beypazarı'nda gerçekleştirilen "ANPARK" otopark sisteminin, merkezde 17 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak Rüzgarlı Caddesi'nden başlatılıp, kent geneline yaygınlaştırılacağı bildirildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankara'da otopark konusunda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek için Zabıta Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ile BELTAŞ'ın çalışma başlattığını vurguladı.



ANPARK otopark sisteminin çağdaş ve kurumsal bir sistem olması için bütün imkanların seferber edildiğini vurgulayan Karabudak, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamada, Büyükşehir BELTAŞ görevlileri, merkez tarafından takip edilecek kameralı el terminalleriyle, park eden araçları kayıt altına alacak. Sistem, görevlilerin suistimaline de izin vermeyecek şekilde geliştirildi. Sistem, Büyükşehir Belediye Meclisi ve UKOME kararları doğrultusunda, Ankara'daki tüm yol boyu, açık ve kapalı otoparklara kalite ve standart getirecek. 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak otopark uygulaması, daha sonra yoğun park taleplerinin olduğu caddelerden başlanarak kent geneline yayılacak. Büyükşehir Belediye Meclisince geçen ay belirlenen otopark fiyatları standart. Özel işletmeler de bu fiyat tarifelerine ve kurallara uymak zorunda."



Karabudak, otopark görevlilerince el terminali kullanılması, araç otoparktan ayrıldıktan sonra, gün içinde farklı bir saatte gelmesi durumunda yeniden ücretlendirilmesi, otopark çalışanlarının, özellikle trafik polislerinin kullandığı ikaz yeleklerine benzer tek tip kıyafet giymesi ve vatandaş tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde kimlik bilgilerinin yer aldığı yaka kartı takması zorunluluğu getirildiğini belirtti.



Tarifeler Meclis kararıyla belirlendi



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayında, yol boyu, açık ve çok katlı ve kapalı otoparklarda tüm araçlar için uygulanacak KDV dahil fiyat tarifesini, şu şekilde belirledi:



Yol boyu otoparklar fiyat tarifesi:



0-15 dakika arası: Ücretsiz

15 dakika -1 saat arası: 5 TL

1 saat - 2 saat arası: 7 TL

2 saat - 4 saat arası: 9 TL

4 saat - 8 saat arası: 12 TL

8 saat - 24 saat arası: 15 TL



- Açık Otoparklar Fiyat Tarifesi:



0-1 saat arası: 5 TL

1 saat- 4 saat arası: 7 TL

4 saat- 8 saat arası: 10 TL

8 saat- 24 saat arası: 15 TL



Çok Katlı ve Kapalı Otoparklar Fiyat Tarifesi:



0-1 saat arası: 7 TL

1 saat - 4 saat arası: 9 TL

4 saat - 8 saat arası: 12 TL

8 saat - 24 saat arası: 15 TL