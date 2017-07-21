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Başpehlivanlığa uzanan hikaye hamallıkla başlıyor

İsmail Balaban.. Türkiye onu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandığı başpehlivanlıkla tanıdı. İşte Balabanlı'nın hayat hikayesi...

Başpehlivanlığa uzanan hikaye hamallıkla başlıyor
İsmail Balaban... 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

Başpehlivanlığa uzanan hikaye hamallıkla başlıyor. 

Antalya Elmalı'nın  Akçay Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan ile Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin 29 yaşındaki ikiz çocukları İsmail ve Turan Balaban, 17 yaşında yağlı güreşe gönül verdi.

Balaban kardeşler, ailelerinin maddi imkansızlıkları nedeniyle yevmiyeyle meyve bahçelerinde çalıştı. 

Balaban kardeşler kazandıkları para ile güreş eğitimlerini sürdürdü. Güreş tutkusu Balaban'a altın kemer getirdi.

Doğup büyüdüğü, tarlalarında çalıştığı yere altın kemerle dönen Balaban, küçükken çalıştığı bahçeleri gezdi.



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