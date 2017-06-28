METEOROLOJİ, Batı Akdeniz Bölgesi için 30 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ, Batı Akdeniz Bölgesi için 30 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Sıcaklığın bazı illerde 44 dereceyi bulacağı kaydedildi.



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 30 Haziran Cuma gününden itibaren başlayarak artacak hava sıcaklığının, 3 Temmuz Pazartesi'ne kadar etkisini artırarak, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.



Bu hafta sonu sıcaklığın Muğla'da 44, Burdur'da 42, Antalya'da 44, Isparta'da 40 dereceye ulaşmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında, pazartesi itibariyle etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."