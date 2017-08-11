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Batı Akdeniz için yüksek sıcaklık, nem uyarısı

Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklık, sahil kesimindeki yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı Akdeniz için yüksek sıcaklık, nem uyarısı

Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklık, sahil kesimindeki yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın bölgede en yüksek sıcaklığın Muğla'da 39, Burdur'da 38, Isparta'da 37, Antalya'da 36 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey, sabah saatlerinden itibaren sahil kesiminde güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yüksek sıcaklık, sahil kesimindeki yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Batı Akdeniz
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