Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da bir kargo şirketine ait kamyonda 45 kilogram esrar ele geçirildi.

YURT 09.10.2019, 15:41
Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kargo ile batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kargo taşıyan kamyonda yapılan aramada, 45 kilogram esrar bulundu.

Kargoyu gönderen 3 şüpheli de evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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