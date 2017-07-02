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Batman'da silahlı kavga: 7 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Batman'da silahlı kavga: 7 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında Batman Hasankeyf karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Silah, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında Batman Hasankeyf karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kavga #husumet #batman
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