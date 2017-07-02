Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında Batman Hasankeyf karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.



Silah, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kavga sırasında Batman Hasankeyf karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.



Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.