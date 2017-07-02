Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında Batman Hasankeyf karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Silah, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga sırasında Batman Hasankeyf karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı, çekiçli ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.