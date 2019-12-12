banner1199

banner1197

Bayburt'ta temizlik görevlisi Zehra Erdemir öldürüldü

Bayburt'ta bıçakla saldırdığı Zehra Erdemir'i öldüren, Süleyman Alan'ı ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

YURT 12.12.2019, 14:59
Bayburt'ta temizlik görevlisi Zehra Erdemir öldürüldü


Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.

#Bayburt #Vali Nihat Üçyıldız Caddesi #Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi #KETEM #Süleyman Alan #Zehra Erdemir
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P