Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hafifliğiyle bilinen "Bayburt taşı"nı kullanarak kutu tipi enerjisini güneşten karşılayan fırın geliştirdi. Güneş fırınları, yiyecek ısıtılmasından, pastörizasyona kadar bir çok işlemi yapabiliyor.

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Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Bayburt taşını kullanarak kutu tipi güneş fırını geliştirdi.



Çalışma hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Erdem Cüce, güneş fırınlarının çeşitli ihtiyaçlar için kullanıldığını söyledi.



Bayburt taşının hafif ve ısı kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Cüce, bu teknolojinin çevre dostu olduğunu da vurguladı.





​ulusal.com.tr