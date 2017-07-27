İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün başlayan yangın durdurulamıyor. Yangın rüzgarında etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaştı. 40 saattir süren yangına 220 araç müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yangında en az 500 hektar alan kül oldu.

Yemyeşil tepeler dumanla kaplandı.



2 gündür devam eden orman yangınında 2 köyde binlerce kişi tahliye edildi.



İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 8 helikopter, 4 amfibi uçağı, 150 arasöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdale ediliyor.



Yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Alevler, Manisa'nın Karaköy ve Kabaçınar mahallelerine kadar ulaştı.



Karaköy ve Kabaçınar mahallelerindeki yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar tahliye edildi. Vatandaşlar ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.



Evlerinden ayrılmak zorunda kalan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. İki mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine şıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Mahalle sakinleride gönüllü olarak söndürme çalışmaları destek veriyor.



Can kaybının olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 500 hektar alan kül oldu.







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