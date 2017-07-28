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Bayındır'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 25 Temmuz'da başlayan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Bayındır'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasındaki Lütuflar mevkisindeki ormanlık  alanda başlayan yangının dün gece saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarına başladığını belirten Aybal, şöyle  konuştu:

"Salı günü çıkan ve yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangın  kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına 150 ekibimiz müdahale  etti. 9 helikopterle 4 uçağın da katıldığı çalışmalarda bine yakın söndürme  işçisi, teknik eleman ve muhafaza memuru görev yaptı. Büyükşehir, çevre  belediyeler ve diğer kurumlardan da itfaiye ve iş makinesi desteği aldık. Hava  iyiye gidiyor ama tabiri caizse sigara dumanı kadar duman kalmayana kadar  çalışmalarımız devam edecek."

Bölgede ilk fırsatta enkaz kaldırma çalışmalarını başlatacaklarını  ifade eden Aybal, ağaçlandırma ve gençleştirme çalışmalarını Şubat 2018'e kadar  bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Söndürme çalışmaları sırasında herhangi bir yaralanmanın söz konusu  olmadığını dile getiren Aybal, "Şu anda ne köylümüzde ne de çalışanlarımızda bir  yaralanma söz konusu. Ufak tefek dumandan zehirlenme durumlarına da olay  yerindeki ambulanslarla müdahale edildi." dedi.

Bayındır ilçesi Lütuflar mevkisinde 25 Temmuz'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 mahalledeki  bazı vatandaşlar tahliye edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayındır #izmir
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