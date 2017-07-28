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Baykan Kaymakamı Kocabey'e yönelik terör saldırısında 14 tutuklama

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce Kaymakam Mehmet Kocabey'e yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Baykan Kaymakamı Kocabey'e yönelik terör saldırısında 14 tutuklama

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce Kaymakam Mehmet Kocabey'e yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik 7 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırının ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 84 şüpheliden 56'sı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

56 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 42'si serbest bırakıldı.

Firari 28 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Baykan Kaymakamı #pkk #Mehmet Kocabey
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