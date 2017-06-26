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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Mersin'de, Ramazan Bayramı'ndaki 3 günlük tatil nedeni ile sahildeki tatil beldelerindeki oteller doldu, taştı. Doluluk turizmciyi sevindirirken tatilcilerde, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızkalesi, bayram tatili nedeni ile yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. 3 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. Oteller, pansiyonlar, apart oteller ve kiralık daireler doldu. Yerli ve yabancı turistler, tatilin tadını çıkarırken turizmci ve esnafın da yüzü güldü.
 
Erdemli Belediye Başkanı MHP'li Mükerrem Tollu, Erdemli'de Kızkalesi başta olmak üzere plajı olan bütün mahallelerdeki konaklama tesislerinin tamamına yakınının dolu olduğunu belirterek, "Bölgemizi tercih eden turist sayısında oldukça artış var. İlçemiz de öncelikle turizm bölgeleri olmak üzere, yeşil alan, yürüyüş yolları, spor parkları, spor alanları, çocuk parkları, çok amaçlı tesisler, yeşil alanlar, parklar gibi çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz. Ayrıca yeni tesisler yapıp veya mevcut tesisleri düzenleyip yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Bunları yapabilmemiz için bölgemize turizm teşvik desteği verilmeli. Ayrıca borcu olan turizmcilerin borçları ertelenmeli, yeniden yapılandırılmalı" dedi.
 
Seyahat Acentesi sahibi ve su sporları işletmecisi Bora Aksoy, Kızkalesi'nin yılın 10 ayında yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "15 Temmuz kalkışma olayından sonra Türkiye genelinde olduğu bibi bölge turizmi de durağanlaştı. Tarih itibarı ile Kızkalesi, bölgemiz hava sıcaklığının mevsim ortalamasının altında olması ve Ramazan ayı nedeni ile haziran ayında turizmde ölü geçti. İnşallah bayram hareketliliğinin devamı gelir de; turizmci ve işletmecilerin yüzü biraz olsun güler" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Mersin #bayram
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