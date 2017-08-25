Kurban Bayramı tatilinde trafik yükü artacak olan Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde, sıkça kazaların yaşandığı noktalarda radar kontrolü yapılacak.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle trafik yükü artacak olan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu kesiminde, son 10 yılda kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarda radar kontrolü yapılacak.



Tatil nedeniyle hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 Karayolunun trafik yükünün artması bekleniyor. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların Anadolu'ya gitmek için kullanacağı güzergahların başından gelen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı.



Tatili süresince hem radar hem de trafik kontrollerinin sıklaştırıldığı otoyolda, zaman zaman da sürücüler durdurularak yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılacak.



Bunun yanı sıra son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarını inceleyen trafik ekipler, otoyol ve karayolu üzerinde en fazla kazanın meydana geldiği bazı noktaları belirledi. Ekipler, bu noktalarda kaza olmaması için yol üzerine uyarılar yerleştirerek, radar uygulamaları yapacak.



Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin aynı zamanda yaz tatiline denk gelmesi nedeniyle yollarda aşırı bir yoğunluk beklemediklerini, buna rağmen her türlü tedbiri alarak vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapması için çalışacaklarını kaydetti.



Aksoy, sürücülerden kaynaklı hataları en aza indirerek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini sağlamak için etkin trafik denetlemesi planladıklarını belirterek, "Özelikle son 10 yıl içerisinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarımız var. Bu noktalarda ağırlıklı olarak radar uygulamalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Tatil nedeniyle artacak olan yolcu taşımacılığı sebebiyle gerek otobüslerde gerekse de diğer tarifeli ve tarifesiz araçlarda yapılacak olan denetimler personelimiz tarafından titizlikle incelenecek." ifadesini kullandı.



Bayram tatilinde görev başında olacak emniyet ekiplerinin sadece kural ihlali yapan sürücülerle ilgili değil trafikte seyreden tüm vatandaşlarla birebir ilgileneceğini aktaran Aksoy, "Personelimiz, birebir ve yüz yüze temas kurmak suretiyle belirlenen güvenli alanlarda durdurdukları sürücülere hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, kavşaklara yavaş girmeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyma hususları ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sürücülerimiz bu uyarılara uyarsa daha güvenli bir seyahat etme imkanı bulacak." diye konuştu.







"2 saatte bir mola verin"

Uzun yola gidecek olan sürücülerin trafikte daha dikkatli olmasını isteyen Aksoy, "Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşımız çok olacak. Uzun yola giden sürücülerimizin 2 saat araç kullandıktan sonra 10-15 dakikalık mola vermesini istiyoruz. Mola verildikten sonra konsantrasyonu ne kadar etkilediğine dair bilgilendirme çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapılacak." şeklinde konuştu.



Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanan gişeden gişeye ortalama hız uygulamasının bayram tatilinde de devam edeceğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bizler de bu uygulamaya ek olarak belirli noktalarda radar kontrolleri yapacağız. Anadolu Otoyolu İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan en önemli geçiş noktalarımızdan biri. Biri de D-100 karayolu olmak üzere iki ana yolumuz bulunuyor. Bu konularla ilgili olarak gerek yaz tatili olması gerekse de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok aşırı yoğunluğumuzun olacağını düşünmüyoruz. Ancak biz içeride çalışan tüm personelimizi de ekiplere takviye edeceğiz. Planlamalarımızı tamamen yapmış durumdayız."