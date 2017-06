Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı 1965 rakımlı Babadağ, Ramazan Bayramı tatilinde macera tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Ramazan Bayramı tatilinde adrenalin tutkunu misafirlerini ağırlayacak.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımdaki Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin yaşatıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler ise pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

"Ramazan Bayramı tatili yerli turist bakımından yoğun geçecek"

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FETSO) ve Fethiye Güç Birliği Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin yerli turist bakımından yoğun geçeceğini söyledi.

Bayram sonrasında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında Babadağ'daki uçuş sayılarının katlanarak artacağını vurgulayan Arıcan, "Babadağ artık Türkiye'de değil Avrupa'da da bilinen hava sporları merkezi olma yolunda. Babadağ bizim Avrupa'ya açılan penceremiz. Herkesin Babadağ'ın müthiş manzarasında uçmasını tavsiye ediyorum. Pilotlarımız çok tecrübeli ve güvenli." dedi.

Arıcan, bayram tatilini Fethiye'de geçirmek isteyenlere Babadağ'ın eşsiz gün batımı karşısında uçuş yapmalarını önerdi.

Ölüdeniz Pilotlar Kooperatifi Başkanı Semih Sayır ise yurt dışından gelen turist sayısında azalma olduğunu ancak bu açığın yerli turistlerle kapandığını ifade etti.



"Bayramda yoğunluğa göre güvenlik önlemlerini artıracağız"

Babadağ’da da bayram süresince yerli turisttin ciddi anlamda artacağını ve uçuşların iki katına çıkacağını öngördüklerini dile getiren Sayır, şunları kaydetti:

"Babadağ, Ölüdeniz dünya üzerinde eşsiz güzellikte bir yer. Sadece Türkiye için değil dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Günde 200 pilot ticari atlayış yapıyor. Bunların yanı sıra 150 de sportif amaçlı uçan yerli, yabancı sporcular var. Günlük 500-600 atlayış olabiliyor. Bayramda yoğunluğa göre güvenlik önlemlerini arttıracağız."

Sayır, ticari uçuş gerçekleştiren pilotların profesyonel olduğunu, akrobasi uçuşları isteyen tatilcilere gerekli güvenlik önlemeleriyle heyecan dolu dakikalar yaşattıklarını vurguladı.

Turizmdeki kriz nedeniyle paraşüt firmalarının indirime gittiğine dikkati çeken Sayır, "200 pilot, 810 acente var. Yerli turistlerin hepsine yamaç paraşütünü tavsiye ederim. Ölüdeniz’in eşsiz manzarası karşısında mutlaka uçsunlar. Bu yapılmazsa eksik kalan bir şey olur." diye konuştu.