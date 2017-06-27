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Bayram ziyareti sonrası ev sahibi ve misafirlerine silahlı saldırı

Çorum'da bayram ziyareti için gittikleri evden ayrılıp sokağa çıkan kadın ve oğlu ile onları yolcu etmeye gelen halası bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı

Bayram ziyareti sonrası ev sahibi ve misafirlerine silahlı saldırı

Çorum'da bir kadın ile evine bayram ziyaretine gelen yeğeni ve onun oğlu, sokaktaki uğurlama sırasında otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Gülay M. (37) ile oğlu Taner M. (17), bayramlaşmak için aynı mahallenin Özgürevler 6. Sokağı'nda bulunan halası Ayser S'nin (63) evine gitti.

Ziyaretin ardından evden ayrılan anne ve oğlu ile onları yolcu etmek için dışarı çıkan Ayser S'nin üzerine hareket halindeki bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayser S'nin karın ve ensesinden yaralandığı ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi #çorum
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