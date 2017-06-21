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Bayramda hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceğinin ve yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. 

Bayramda hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceğinin ve yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıkladı. 

Meteoroloji'den Ramazan Bayramı için yayımlanan hava tahmin raporunda, bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30-33; İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35-39; Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28; Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 39-42 dereceler arasında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 

 Bayram tatili süresince yurdun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra alçak basıncının etkisinde kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, yurt genelinde yağış beklenmediği ifade edildi. Öte yandan bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji
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