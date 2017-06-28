Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde 38 bin 800 kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni arife ve Ramazan Bayramı'nın üç gününde 38 bin 800 kişi gezdi.



Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda yoğun ilgi gördü.



Hayvanat bahçesini bayram tatilinde 38 bin 800 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arife gününden beri yoğunluğun devam ettiğini belirtti.

Özsöyler, "Özellikle çevre illerimizden ziyaretçilerimiz geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'dan da ziyaretçi alıyoruz. Bayramdaki ziyaretçilerimizin sayısı, hayvanat bahçemizin en popüler, en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olduğunu gösteriyor." dedi.



Bayram tatili için Çanakkale'den gelen Yahya Kılıç, "Gaziantep'teki tarihi mekanları gezdik. Son olarak hayvanat bahçesine geldik. Burası çok güzeldi. Doyasıya eğlendik. İlk kez geliyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.



İstanbul'dan gelen Ali Rıza Yıldız da ailesiyle ziyaret ettiği hayvanat bahçesini çok beğendiğini, özellikle yırtıcı hayvanlar ve sürüngenlere hayran kaldığını kaydetti.