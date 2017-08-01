Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu 5 şüpheli kira sebebiyle tartıştıkları ev arkadaşlarını öldürdü. 3 şüpheli arkadaşlarının cesedini kağıt toplayıcıların
kullandığı el arabasına koyarak taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa'da
aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasında kira konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın
büyümesi üzerine şüpheliler arkadaşları C.U.'yu döverek öldürdü. Daha sonra 3 şüpheli arkadaşları C.U.'nun cesedini kağıt toplayıcıların kullandığı el
arabasına koyarak bir sokağa bıraktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda C.A., S.A., H.U.Z.'u olayın
meydana geldiği evde, N.M. ve A.M.'yi Bahçelievler'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu şüpheliler sevk
edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Cesedin kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına koyarak bir sokağa bırakması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu 5 şüpheli kira sebebiyle tartıştıkları ev arkadaşlarını öldürdü. 3 şüpheli arkadaşlarının cesedini kağıt toplayıcıların
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