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Bayrampaşa'da dehşet!

Cesedin kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasına koyarak bir sokağa bırakması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da dehşet!

Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu 5 şüpheli kira sebebiyle tartıştıkları ev arkadaşlarını öldürdü. 3 şüpheli arkadaşlarının cesedini kağıt toplayıcıların

kullandığı el arabasına koyarak taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa'da

aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu C.U., C.A.(17), S.A.(21), H.U.Z.(34), N.M.(26) ve A.M.(24) arasında kira konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın

büyümesi üzerine şüpheliler arkadaşları C.U.'yu döverek öldürdü. Daha sonra 3 şüpheli arkadaşları C.U.'nun cesedini kağıt toplayıcıların kullandığı el

arabasına koyarak bir sokağa bıraktı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda C.A., S.A., H.U.Z.'u olayın

meydana geldiği evde, N.M. ve A.M.'yi Bahçelievler'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu şüpheliler sevk

edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bayrampaşa #ceset
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