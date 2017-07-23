İstanbul Bebek'teki şair Orhan Veli Kanık'ın satırlarının hayat bulduğu Aşiyan Parkı, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı istasyon yapımı için saç levhalarla çevrildi. Parkın içindeki ve sahil yolunun hemen yanında yer alan ağaçlar kırmızı renkle işaretlendi.

Orhan Veli heykeli ile bilinen park, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Rumeli Hisarüstü ile Aşiyan arasında yapılacak füniküler hattı için saç levhalarla kapatıldı. 2,5 dakika sürecek füniküler hattının bir istasyonu Rumeli Hisarüstü’nde Boğaziçi Üniversitesi’nin ana giriş kapısında, diğer istasyon ise Aşiyan Parkı’nda yer alacak.



Parkın içerisinde genç-yaşlı pek çok ağaç numaralandırıldı. Ayrıca iki şeritli sahil yolunun karşısında, deniz kenarında yer alan bazı ağaçlar da kırmızı boya ile işaretlendirilerek numaralandırıldı.



Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi



"İSTERSE HAVAALANI YAPSINLAR, YAZIKTIR"



Eşi ile balık tutmaya Aşiyan sahiline gelen Avni Gökşan, projeye şu sözlerle karşı çıktı:



"Kaç yıllık ağaçlar var burada. Ne yaparsa yapsınlar, isterse havaalanı yapsınlar, yazıktır. Ağaçları boşu boşuna katledecekler diye yakındı. Ailesiyle birlikte sık sık piknik yapmaya geldiklerini anlatan Gökşan, 1992den beri buraya geliyorum, çocuklarım torunum oynuyor. Zaten ufacık bir yer kaldı dedi. Gökşanın eşi Hanım Gökşan ise Buradaki ağaçların kesilmesini ben de istemiyorum. Burada piknik yapıyoruz. Başka gidecek bir yerimiz yok. En yakın burası. Aşiyanın özelliği bitiyor."



Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi



"NİYE YAPIYORLAR ANLAMIŞ DA DEĞİLİM"



Aşiyan Parkında gazetesini okuyan Mahmut Turan ise haftada bir gün parka gelip dinlendiğini belirterek 'Buranın bozulmasını hiç tasvip etmiyorum. Hiç olmasa insanlar gelip oturuyor, manzara seyrediyorlar, niye yapıyorlar anlamış da değilim' diye konuştu.



Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi



ÇOCUK GİBİ BÜYÜTTÜĞÜMÜZ AĞAÇLAR YOK EDİLMEK İSTENİYOR"



İki nesildir Aşiyanda oturduğunu söyleyen Zeynep Ataç, 'Benim çocuklarım bu evde doğdu, ben de bu evde doğdum. Bizim yıllardır emek verdiğimiz Aşiyan parkı ne yazık ki yok edilmeye çalışılıyor. Ufak ve keyifli bir park. Buraya metro indirecekler. Bundan vazgeçiremedik, önleyemedik.



Ağaçların taşınacağını ve yeniden bir yere dikileceğine inanmıyorum. Arazinin kayalık olmasını bir kenara bırakın, burada yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar var. Çocuk gibi büyüttük, onlar yok edilmek isteniyor. Aşiyan dar bir yoldur. Oraya insanlar gelince, büyük bir keşmekeş olacak. Trafik daha beter olacak. Baltalimanı ya da Ortaköye indirilse daha rahat ulaşım sağlanabilir. Ağaçların kesilecek olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum' diye konuştu.



Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi



"GÜZEL BİR ŞEY OLACAK AMA PARKIN TALAN EDİLMESİ BİZİ ÜZÜYOR"



Aşiyan sahilinde balıkçılık malzemeleri satan Selahattin Ay ise 'Hisarüstü'nden gelen müşterilerim iki dakikada buraya inecek. Otopark sorununu düşünmeyecek. Güzel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi, ağaçların kesilmesi bizi üzüyor. Buranın bu hali daha güzel' dedi.



İBB: ESKİ HALİNE GETİRİLECEK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yaptığı açıklamada, parkta bulunan ağaçların kesilmeyeceğini söyledi. Bir belediye yetkilisi Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, orman mühendislerinin gözetiminde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak. Şantiye bittikten sonra park yeniden düzenlenecek, eski haline getirilecek şeklinde açıklama yaptı.



Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi



ORHAN VELİ’NİN HEYKELİ BULUNUYOR



Orhan Veli Kanık'ın İstanbul Türküsü şiirinde yer alan dizelerinin hayat bulduğu park Aşiyan Parkı'ydı...



"Rumelihisarı’na oturmuşum;

Oturmuş da bir türkü tutturmuşum:

İstanbul’un mermer taşları;

Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları;

Gözlerimden boşanır hicran yaşları;

Edalım,

Senin yüzünden bu halim"



Orhan Velinin arkadaşları, şairin vefatının ardından dizelerini vasiyeti kabul etti, şairi Aşiyan Mezarlığına defnetti. Orhan Velinin anısına da, mezarlığın hemen yanında bulunan parka elinde kitabı ile Boğazı seyreden Orhan Veli heykeli ile yanı başına martı heykeli yaptırıldı.