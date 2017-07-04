Mahkeme heyeti, dayak yediği eşini öldürdüğü öne sürülen kadının, meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirdiğini göz önüne alarak, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

Esenyurt'ta bebek bezi yüzünden tartışarak dayak yediği eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen Yasemin Kaymaklı'nın yargılandığı davada, sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, hakkında cezaya hükmedilmedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yasemin Kaymaklı ile öldürülen Özkan Kaymaklı'nın kardeşi Gönül Yaşar katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Yasemin Kaymaklı'nın avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu, olayda müvekkiline ve çocuğuna devam eden bir saldırı olduğunu, yapılan muayenede yüzünde yara izi tespit edildiğini savunarak, öncelikle müvekkiline ceza verilmemesini, mahkeme aksi kanaate ise beraat kararı verilmesini istedi.



Söz alan sanık avukatlarından Selin Cansu Demir de devletin kadına karşı şiddeti önlemek ile sorumlu olduğunu, mahkemenin Türk milleti adına olumlu bir karar vereceğini düşündüklerini söyledi.

Son sözü sorulan sanık Kaymaklı ise ''Böyle olsun istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. O evden çıkamayacaktım. Öldürmek için hareket etmedim. Yaşadığımı ben biliyorum. Polisi ben aradım ancak telefonları kırdı. Yardım istedim ancak ulaşamadım.'' dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Yasemin Kaymaklı hakkında eşini öldürmek suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmış ise de sanığın meşru savunmada mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla sınırı aşması sonucunda eylemi gerçekleştirdiğini göz önüne alarak ceza verilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, ayrıca tutuklu yargılanan Kaymaklı'nın tahliyesine hükmetti.

Üye hakim Sadık Kahraman ise sanığın eylemi haksız tahrik altında insan öldürme suçunu oluşturduğundan bu suçtan cezalandırılması görüşünde olduğundan karara muhalefet şerhi koydu.

Sanık Kaymaklı, avukatları ve duruşmaya destek vermek için gelenler, gözyaşı dökerek kararı alkışladı.



Duruşma sonrasında açıklama yapan avukat Oya Meriç Eyüpoğlu, sevinçli ve mutlu olduğunu ifade ederek, ''Bu karar olabilecek daha çok örneğe ihtiyacımız var. Bu ülkede yaşayan bütün kadınların daha çok ihtiyacı var. Artık şiddetin her türlüsünden bıktık. Mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.'' dedi.



İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 10 Temmuz 2014'te sanık Yasemin Kaymaklı'nın eşi Özkan Kaymaklı ile tartıştığı, kendisini ve çocuğunu darbeden eşini ekmek bıçağıyla öldürdüğü anlatıldı.



İddianamede, sanık Yasemin Kaymaklı hakkında, ''yakın akrabayı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.