Adana'da yatağa mahkum yaşayan, odasındaki klimanın bozulması nedeniyle zor günler geçiren "MMR CP" ve epilepsi hastası Serhat Altan'ın yardımına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya koştu

Adana'da yatağa mahkum yaşayan, odasındaki klimanın bozulması nedeniyle zor günler geçiren "MMR CP" ve epilepsi hastası Serhat Altan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla taktırılan yeni klima sayesinde rahat nefes aldı.

Berlin ve Tekin çiftinin tek çocukları Altan'da (20) doğum sırasında oksijen yetmezliğine bağlı "MMR CP" ve epilepsi hastalığı gelişti. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar konuşamasa da tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Altan, durumunun ağırlaşması üzerine yatalak halde evinde tedavi görmeye başladı.

Evde makinelere bağlı yaşayan Serhat'ın odasının ısınması ve serinletilmesinde kullanılan klima bu yılın başında bozuldu. Maddi imkansızlık nedeniyle yeni klima temin edemeyen ve bazı derneklere ilettiği yardım talepleri karşılıksız kalan anne Berlin Altan, oğlunu vantilatörlerle serinletmeye çalışması ve yaşadığı çaresizliği cep telefonuyla çekip basın kuruluşlarına gönderdi.

Görüntülerin sosyal medyada da yayılması üzerine durumdan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sorunun giderilmesi için talimat verdi. Aile ve ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, yeni klima temin ederek montaj işlemlerini tamamladı.



"Sayın Bakanımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum"

Anne Berlin Altan, AA muhabirine, son iki yıldır yatalak olan oğlunun her türlü bakımını yaptıklarını, her biri 1,5 saat sürecek şekilde günde 6 öğün besin verdiklerini söyledi.

Oğlunun bebek gibi bakıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Altan, "Dün oğlumu serinletirken videosunu çekip ilgili yerlere gönderdim. Oğlumun Adana sıcaklarında neler yaşadığını, ne kadar acı çektiğini, ne kadar zor şartlar altında olduğunu görmelerini istedim." dedi.

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'un kendisine ulaştığını ifade eden Altan, şunları kaydetti:

"Görüntülerimizi Sayın Bakanımız Kaya Hanım izlemiş ve buradaki il müdürlüğünü arayıp bizimle çok acil ilgilenmelerini istemiş. Sağ olsunlar sabah aradılar. Şu anda da oğlumla ilgileniyorlar. Oğlum artık sıcaklardan kurtulacak, serin bir ortamda bu sıcakları geçirecek. Sayın Bakanımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Tüm duyarlı olan insanlara emeğe geçen herkese oğlum adına çok teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Ferhat Tapan da Bakan Kaya ve İl Müdürü Koç'un talimatıyla ailenin adresini evde bakım biriminden tespit ettiklerini söyledi.

Şu an için öncelikle eksik olan klimanın teminini sağladıklarını ve klimanın monte edildiğini anlatan Tapan, "Bundan sonra müdürlük ve bakanlık olarak engellimize dönük çalışma devam edecek. Aileye de müdürlük hizmet modellerinden hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.