Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yıldız,"Valimizin direktifiyle yaşlılar için bir program yaptık. Kimsesi olmayan ve kendini yalnız hisseden yaşlı teyze ve dedelerimizin evlerine giderek güzel bir şekilde temizliyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kimsesi olmayan yaşlıların evlerini temizlemek için belediye personelinden 16 kişilik bir ekip oluşturdu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu'nun talimatıyla Temizlik İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlükleri bünyesinde oluşturulan ekip, belirlenen program dahilinde farklı mahallelerdeki yaşlıların evine giderek temizlik yapıyor.



Kimsesiz, hasta ve evini temizleyemeyecek durumda olan yaşlıların evlerini temizleyen ekipler, onların hayır dualarını alarak kendilerini yalnız hissetmemeleri için bir süre sohbet ediyor.







"Yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz"



Belediyenin Temizlik İşleri Müdürü Murat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kadın ve erkeklerden oluşan bir ekip kurduklarını söyledi.



Bu çalışmayla yaşlıların yalnız olmadıklarını göstermeyi amaçladıklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:



"Valimizin direktifiyle yaşlılar için bir program yaptık. Kimsesi olmayan ve kendini yalnız hisseden yaşlı teyze ve dedelerimizin evlerine giderek güzel bir şekilde temizliyoruz. İhtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Yaşlılarımıza daha iyi hizmet vermek için belirlediğimiz program dahilinde çalışmamız devam edecek."







Yaşlılar çalışmalardan memnun



Evi temizlenen yaşlılardan Fatma Hamamcıoğlu ise belediyenin çalışmasından çok memnun olduklarını belirterek "Allah Valimizden ve Belediye ekiplerinden razı olsun. Zaman zaman komşularım bana bakıp yardımcı oluyordu. Şimdi ekipler temizliyor. Evim çok eski, damının değiştirilmesi için de yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.



