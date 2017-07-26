Şişli Belediyesi'ne ait Kent-Yol şirketinin personel alımı ihalesine sokulmadığını iddia eden Kent-Yol işçileri iş bırakmasının ardından işçiler bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde yine toplandı. Bir süre slogan atan işçiler ellerinde 'kıdemi değil taşeronu kaldır' yazılı dövizler taşıdı. Polis ekipleri de belediye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Grup adına açılama yapan Genel İş Sendikası üyesi Taner Şanlı, "Bu ülkenin kanunları bu ülkenin çalışanları için yapılır. Bu ülkenin çalışanları bizleriz. Her gün bu kentin temizliğini yapan, halkı mağdur etmeden nasıl bir mutluluk sağlarız diye nefes yoran, dert yanan bizleriz. Buranın da asli sahipleri bizleriz.



Bizim yaptığımız tamamen bu işin sonuçlanmasına yöneliktir. Dün CHP genel merkezinde saat 12'ye kadar bir görüşme yaptık.



Anlaşılan o ki, bugün saat 17.00'de Belediye Başkanımız ve şube yönetimi ile buradaki arkadaşlarla birlikte bir görüşme sağlanacak.



Tek umudumuz bu işin bir an önce toparlanması. Yoksa şu bilinsin ki; kim ne düşünürse düşünsün, kim sağda solda ne derse desin, kim ne yapacaklar diye bakacaksa baksın, kimse bizi izlemesin.



Gelsin burada bizimle birlikte emek mücadelesi versin. Biz 25 kişilik yürüyüşü başlatacağız. Bugün saat 17.00'deki görüşme umarım olumlu sonuçlanır.



Çünkü hem diyorlar 'ya sizin derdiniz zaten zora sokmak belediyeyi', bütün alttan dürtmeleri bu. Bizim hiçbir şey yaptığımız yok.



Ama bu iş geri gelmezse bilinecek ki bu mücadeleyi biz vermesek bile buradaki işçi mücadelesini verecek.



Umarım ki akşamki görüşmeden bir netice alınır. Bizde bundan vazgeçeriz.



Çünkü bizim derdimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Kimse bizim üzerimizden siyaset yapmasın.



Buradaki işçinin tek derdi alın terinin, emeğinin karşılığını almaktır. Buradaki taşerona müsaade etmemektir. Akşam eğer bir sonuç gelmez ise otobüsümüz gelmiş hazır burada. Vallahi biz yürürüz" diye konuştu.



Basın açıklamasının ardından belediye işçileri belediye binasının önünden ayrıldı. Polis ekiplerinin belediye binası önündeki bekleyişi devam ediyor.