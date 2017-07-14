Kaza, saat 00.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Abdül Ezel Paşa Caddesi Kültürpark otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Haluk Özer (40) idaresindeki 42 DNP 57 plakalı yolcu otobüsü, durakta beklerken otobüse binmek için yola inen yolculara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alındı. Durumları hafif olan 2 yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı. 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Haluk Özer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
KONYA'da belediye otobüsünün durakta beklerken otobüse binmek için yola inen yolculara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
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