ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, olayların çıktığı Göçmen Parkı'nda otoparkın tamamen yer altında olacağını, üst yapının daha güzel bir park olacağını söyledi. Türel, “Eğer amaç Antalya'da bize hizmet ettirmemekse, kusura bakmasınlar ben bunların hiçbirine pabuç bırakmam" dedi.

Ak Partili Başkan Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı'nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlattığı proje hakkında açıklama yaptı. Bir haftadır parkın yıkımını engellemek için nöbet tutan vatandaşlar, polis müdahalesiyle parktan uzaklaştırılmış, iş makineleri parkta yıkım çalışmalarına başlamıştı. Konuyu değerlendiren Menderes Türel, daha önce referandumla halkın 'hayır' oyu kullandığı Giritli Parkı'nda yeraltı otoparkı yapmaktan vazgeçtiklerini, ancak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı için bir referandum yapmadıklarını söyledi.



REFERANDUM GİRİTLİ PARKI İÇİNDİ



Türel, açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Giritli Parkı'nda yapacağımız otoparkın bir miktarı yer altında iki üç katı da yer üstünde olacaktı. Çünkü orası dar bir alan. Maalesef Antalya'nın betonlaşmış eski mahalleleri içerisinde otopark yapabileceğimiz yer bulmakta zorlandığımız için mevcut parkların altında otopark yapma gibi bir imkanı zorluyoruz. Giritli Parkı'nda bir kısmı yeraltında, bir kısmı yer üstünde olacak şekilde aşağı yukarı 180 araçlık bir otopark planladık. Ancak oradaki vatandaşların burada yer üstünde bir yapı olmasından dolayı parkta kullanım alanı azalacağından endişe etmelerini referandum yoluyla halka sorduk. Orada da yapılan referandumu, sadece tabi Giritli Parkı için yaptık. Referandumda halkın önemli bir bölümü 'burada otopark olmasın' dedi. Biz de seve seve kabul ettik. Biz halka rağmen bir iş yapmayız."



'ANTALYALI HİZMET İÇİN SEÇTİ'



Göçmen Parkı'nda yapmayı planladıkları otoparkın tamamen yerin altında olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, “Yani buna niye karşı çıkıyorlar anlamadım. Üstünü tamamen yine yeşil park yapacağız, oyun alanları olacak, yürüyüş parkurları olacak. Bunun projesini kendilerine de gösteriyoruz. Bunun neyine karşı çıkıyorlar ben anlamadım. Ama eğer amaç Antalya'da bize hizmet ettirmemekse kusura bakmasınlar ben bunların hiçbirine pabuç bırakmam. Bizi bu göreve Antalyalılar, memlekete, millete hizmet etmek için seçti. Dolayısıyla burada bizim Şarampol Caddesi'ni güzelleştirmeye yönelik attığımız adımlarda otoparklar bir ihtiyaç. Buradaki yaşam canlılığı, ekonomik, sosyal, ticari canlılığın olması için bu otoparklara ihtiyaç var. Biz onun için otopark yapıyoruz. Ve bu otoparkları yaptığımızda Şarampol Caddesi bambaşka bir yaşam canlılığı söz konusu olacak" diye konuştu.



'AVUÇLARINI YALARLAR'



“Bu projeleri yaptırmayarak mağdur edeceklerini, Antalyalıların hizmetlerini engelleyeceklerini zannediyorlarsa ağır konuşuyorum, avuçlarını yalarlar" diye konuşan Başkan Türel, bu tür girişimlere müsaade etmeyeceğini aktardı. Türel, şöyle devam etti:



“Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin projemizi yapacağız. Maksadını anlayamadığınız sebeplerle karşı çıkıp burada devlet düzenini bozarak, devletin iş ve işleyişini engellemeye yönelik, hizmetlerini, projelerini engellemeye yönelik girişimler yapmaya kalkarlarsa kusura bakmayacaklar, biz buna müsaade etmeyiz, gereğini yaparız. Çünkü Gezi Parkı olaylarında da bunu yaşadık. Gezi Parkı olayında bütün hadise kesilen değil, nakledilen 3 ağaç yüzünden çıktı. Bunu bir çevre eylemine dönüştürmek istediler. Maksatları sonradan anlaşıldı. Gezi Parkı'nda eylemle ilgili organizasyon komitesi 3 gün sonra dertlerinin bir çevre meselesi değil, İstanbul'a 3'üncü havaalanını, 3'üncü köprüyü yaptırmamak olduğunu söyledi. Dediler ki 'Gerginlik olsun istemiyoruz, ama bu gerginliğin ortadan kalkması için İstanbul'a bu projeler yapılmasın, Marmaray yapılmasın. Hani Gezi Parkı çevre eylemiydi, bir çevre eyleminde mesele köprü, havaalanı mı olur? Burada da benzeri bir şeye kalkacaklarsa niyetlilerse hiç kusura bakmayacaklar. Biz bunların hiçbirini dikkate almayız."



Başkan Türel, parka yapılacak projenin görsellerini de kamuoyu ile paylaştı.



'ZAVALLILAR BİZİ ENGELLEYEMEYECEK'



Bütün projelerinde hiçbir ağaç kesmediklerine dikkati çeken Türel, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Ağaçların hepsini naklederiz ve nereye naklettiğimizi söyleriz. Ayrıca bu naklettiğimiz ağaçlar yeniden bu park alanında çok farklı, çok daha güzel bir peyzaj projesi içerisinde değerlendirilecek. Biz burada park altına otopark yapıyoruz, bunun kime ne zararı var? Bunun bölge halkına faydasından başka bir şeyi yok. Betonlaştırdığımız yok, onlar eğer depremi bahane ediyorlarsa işte deprem için en güzel sunulacak yer, altlardaki otoparklar sığınak olarak kullanılır. Acil durumlarda o ihtiyacı bile karşılar burası. Velhasıl komedi, bir gerekçe bile sunmadan 'biz burayı istemiyoruz' demeye hakları yok. Burası kimsenin babasının çiftliği değil, burası bir demokratik devlet düzeni ile işleyen güçlü bir kamu iradesinin bulunduğu bir şehir. O yüzden Antalya'ya hizmet etme noktasında bu zavallılar bizi engelleyeceklerini zannediyorsa dediğim gibi buradan onlara ekmek yok."



OLAYLARDA BİR KADIN YARALANMIŞTI



Göçmen Parkı'nda dün yaşanan olayda vatandaşlar iş makinelerinin alana girmesini bir süre izin vermemişti.



Bazı vatandaşlar iş makinelerinin önüne geçmiş, yaklaşık 1 saat araçların parka girişini engellemişti. Vatandaşlar, polis müdahalesiyle parktan çıkarılırken, bir kadın ise beline ve bacaklarına aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.