DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde 3 yıl önce babasının verdiği böbrekle hayata tutunan Nurcan Ersay, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, 3 yıl önceki organ nakli operasyonuna yardımcı olan, hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Pınar Polat Çevik'e duyulan sevginin ifadesi olarak 'Pınar' adı verildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tedavisi gören ve diyalize mahkum olan 28 yaşındaki Nurcan Erensayın'a 3 yıl önce babası Mehmet Şükrü Kurt'un böbreği nakledildi. Ameliyatı başarılı geçen ve eski sağlığına kavuşan Nurcan Ersayın, ameliyatını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ile görüşerek çocuk sahibi olmak istediğini iletti. Prof. Dr. Kadiroğlu, Ersayın'a hamile kalabileceğini ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebileceğini söyleyince genç kadın hamile kaldı. Dicle Üniversitesi Nefroloji ve Kadın Doğum Ünitesi doktorları gözetiminde kontrollü bir hamilelik geçiren Ersayın, 2 gün önce sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Nurcan Ersayın bebeğine, 3 yıl önce böbrek nakli sırasında kendisiyle yakından ilgilenen Organ Nakli Ünitesi'nde görevli koordinatör Pınar Polat Çevik'e minnet duygusunun ifadesi olarak 'Pınar' adını verdi.



ERKEK OLSAYDI 'ALİ KEMAL' KOYACAKMIŞ



Dicle Üniversitesi Kadın Doğum Servisi'nde tedavisi süren Nurcan Ersayın, böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu'na teşekkür ederek, çocuğunun erkek olması halinde adını Ali Kemal koymayı düşündüğünü, ancak kız olduğu için Pınar adını verdiğini söyledi. Kendisine böbreğini veren babasına da teşekkür eden Ersayın şöyle dedi:



"3 yıl önce böbrek nakli oldum. Hamile kalabileceğimi duyunca çok sevindim. 8 yaşında bir kızım daha var. O zaman hasta olduğum için hamileliğim de sıkıntılı geçmişti. Ancak şimdi ben de bebeğim de çok iyiyiz. Hocamıza çok teşekkür ediyorum onun sayesinde bebeğimiz oldu."



'BEN KIZIMA BÖBREK VERDİM, O BANA TORUN VERDİ'



Kızına böbreğini veren baba Şükrü Kurt ise gayet sağlıklı olduğunu herhangi

bir sağlık sorunun bulunmadığını belirterek, "Ben kızıma böbreğimi verdim, o da bana torun verdi" diye konuştu.

Nurcan Ersayın'ın eşi Sıddık Ersayın da herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, böbrek nakli gerçekleştiridikleri Nurcan Ersayın'ın ve bebeğinin gayet sağlıklı olduğunu ifade ederek, organ nakli gerçekleşen kadınların normal kadınlar gibi sağlıklı doğumlar yapabileceğini söyledi.