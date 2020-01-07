Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan Ozan Çeltik'e 12 yıl 8 ay hapis

Sanık Ozan Çeltik, mağdur Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün kaybetmesine sebep olmaktan yargılanıyordu. Dava İskenderun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Çeltik, tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mağdur Berfin Özek, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek, tarafların avukatları ile bazı kadın platformu temsilcileri de duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen mağdur Berfin Özek, gözyaşı dökerek olayı tekrar anlattı. Yaşadıklarını anlatırken Özek fenalık geçirdi.

Berfin'in avukatı Mehtap Sert de sanığın eylemi planlandığını ve zekice yaptığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama suçundan" 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Avukat Mehtap Sert, Berfin'in, kadına yönelik şiddetin "yakıcı yüzü" olduğunu söyledi.



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