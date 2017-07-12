Van'ın Çatak ilçesinde, sıcak havada 2 saat süren yolculuğun ardından ulaştıkları yaylalarda her gün yüzlerce koyun, inek ve keçi sağan berivanlar, elde ettikleri sütle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Van’ın Çatak ilçesinde, berivan (süt sağan kadın) olarak adlandırılan kadınlar, yazın kavurucu sıcağında her gün yüzlerce koyun, inek ve keçi sağarak aile bütçesine katkı için çalışıyor.



İlçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Aşağı Narlıca Mahallesi'nden sabah saatlerinde minibüs ya da kamyonlarla yaylaların yolunu tutan berivanlar, yaklaşık 2 saat süren yolculuk yapıyor.



Koyunların bulunduğu bölgeye ulaşan berivanlar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tel örgülerle oluşturulan alanda yüzlerce koyun ve keçi sağıyor.



Sütlerin doldurulduğu bidonları köye taşıyan berivanlar, sütten yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.









"Sıcaklarda süt sağmak zor oluyor”



Halide Sarı, koyun ve keçi sağmak için sabah erken saatlerde yola koyulduklarını söyledi. Sıcaklarda zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların yanına ulaştıklarını anlatan Sarı, "Köy hayatında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Koyunları bu sıcak havada sağıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Koyun, inek olmazsa bizim yaşamımız da olmaz. Çalışmak köy hayatının olmazsa olmazıdır. En zorlandığımız şey ise yürümek." diye konuştu.



Besicilerden Halit Karaduman da berivanların temmuz sıcağında günde iki kez süt sağmak için yaylaya gittiğini anlatarak "Hava sıcaklığı bazen 40 dereciyi buluyor. Her gün onlarca kilometre yol yapıp, buraya gelip süt sağıyorlar. Karapet Geçidi eteklerinde bulunan su kaynakları ve hayvan otlatma yönünden zengin bitki örtüsüne sahip 2 bin 985 metre rakımdaki yaylalarda hayvanlarını besliyorlar." diye ekledi.

