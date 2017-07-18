Yarın akşam Çin'in Zhuhai şehrinde Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş Çin'e ulaştı.

Beşiktaş kafilesi dün gece Atatürk Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla yaklaşık 11 saat yolculuk yaparak Guangzhou şehrine ulaştı.



Takımın pasaport kuyruğunda da 1 saat beklemesi yorgunluğun 2 kat artmasına ve sinirlerin gerilmesine sebep oldu. Daha önceden Beşiktaş'a ayrı bir kontuar ayarlanmadığı için teknik heyet ve futbolcular yüzlerce kişinin ardında sıraya girmek zorunda kaldı. Şenol Güneş'in havaalanındaki Türk görevlilere söylemesiyle açılan ekstra kontuar, bekleyişi biraz azalttı. Ancak Beşiktaş kafilesi pasaport bekleyişinin ardından bu kez de çıkışta otobüslere ulaşmak için 1 kilometrelik yolu çok yoğun bir nem altında yürümek zorunda kaldı ve alandan 1.5 saatte ancak ayrılabildi.



Siyah Beyazlılar daha sonra maçın oynanacağı Zhohai şehrine ulaşmak için 3 saate yakın sürecek otobüs yolculuğuna başladı.



Beşiktaş böylece dün gece saat 01:00'de başladıkları Çin seyahatinde 18 saate yaklaşan bir yolculuktan sonra otele varmış olacak.



Siyah Beyazlılar yarın akşam Çin saati ile 20:00'de (TSİ 15:00) Schalke 04 ile oynayacağı maçın ardından yine aynı güzergahı izleyip 15 saati geçecek bir yolculukla İstanbul'a dönecek.