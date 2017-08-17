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Beşiktaş Metro kazısından tarih çıktı

Kalıntıların Neolitik döneme ait kalıntılar olduğu öğrenildi

Beşiktaş Metro kazısından tarih çıktı

Beşiktaş’ta Metro istasyonu çalışmaları sırasında   neolitik döneme ait  olduğu öğrenilen kalıntılara rastlandı.

 İstanbul arkeoloji Müzeleri tarafından devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve tarihi 6 bin yıl öncesine kadar uzanan bu kalıntılar İstanbul Boğazı için de bir ilk niteliğinde olduğu belirlendi. Kalıntıların bilimsel çizimleri ve kayıtları yapılmak üzere kaldırılmasına karar verilirken Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik kazılara devam ediliyor.

  Beşiktaş esnaflarından Orhan Düzgün,  bu buluntuların yaklaşık bir ay önce ortaya çıktığını ifade ederek, “ Tarihi eser bulunduğu söylendi. Metro kazısı filan var. Tarihi eser bulundu dendi. Ne olduğuna dair bilgim yok. 1 ay önce bulunmuş. Önce burası yoktu. Tarihi eser çıkınca burayı da kazı alanına aldılar. Kazıyorlar” dedi./Milliyet

Etiketler; #istanbul #beşiktaş #metro #kazı
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