Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün ilk ifadesi
İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan halk otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi alındı. Sorguda olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını söyleyen Karakuş, "frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum" dedi.
YURT 06.11.2019, 14:34
Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan halk otobüsünün şoförü Mehmet Karakuş emniyette ifade verdi.
Verdiği ifadede, frene basıp basmadığını hatırlamadığını ve otobüs kameralarını da kendisinin bozduğunu söyledi.
Önceden de sabıkalı olan Karakuş, sorgu hâkimliğinde olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını belirtti.
Şüpheli Necdet Karakuş'un verdiği ayrıntılı ifade sonucu bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğü öğrenildi.
ulusal.com.tr
Son dakika! TÜİK TEFE TÜFE oranları kira artışı belli oldu mu? 2020 kira artış oranları açıklandı mı?
Son dakika haberleri! Antalya Körfezi'nde deprem oldu (1 Kasım 2019 Cuma AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P