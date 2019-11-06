Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün ilk ifadesi

Olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.



İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan halk otobüsünün şoförü Mehmet Karakuş emniyette ifade verdi.



Verdiği ifadede, frene basıp basmadığını hatırlamadığını ve otobüs kameralarını da kendisinin bozduğunu söyledi.



Önceden de sabıkalı olan Karakuş, sorgu hâkimliğinde olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını belirtti.



Şüpheli Necdet Karakuş'un verdiği ayrıntılı ifade sonucu bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğü öğrenildi.

ulusal.com.tr