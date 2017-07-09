İstanbul Beşiktaş'taki tarihi ahşap binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Arnavutköy Mahallesi Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan tarihi ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.
Beşiktaş'taki tarihi ahşap binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İstanbul Beşiktaş'taki tarihi ahşap binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.
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