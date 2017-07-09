İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Beşiktaş'ta tarihi ahşap binada yangın

Beşiktaş'taki tarihi ahşap binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Beşiktaş'ta tarihi ahşap binada yangın

İstanbul Beşiktaş'taki tarihi ahşap binada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Arnavutköy Mahallesi Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan tarihi ahşap binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Tarihi ahşap bina #polis #itfaiye #arnavutköy
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hurda gemilerden ekonomiye 1 milyar liralık katkı
Sonraki Haber
Anadolu Efes üçüncü transferi yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.