Sivas'ta beyaz kürklü gelincik görüldü.

Koruma altında bulunan ve gece avlandığı için görüntülenmesi zor olan gelinciği bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde görevli Burak Ayvalıoğlu, Acısu Köprüsü'nde suyun debisini ölçtüğü sırada beyaz kürklü bir hayvan gördü.

Ayvalıoğlu, yaptığı araştırmada görüntüsünü çektiği hayvanın, koruma altında bulunan beyaz kürklü gelincik olduğunu öğrendi.

Gelincik daha sonra gözden kayboldu.

ulusal.com.tr