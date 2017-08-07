Mersin'de yaşayan ve doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri, kılları ve gözleri ak renkli olan albinizmli kardeşler 7 yaşındaki Eylül Ada , 5 yaşındaki Yaren ve 3 yaşındaki Miray, çocukluklarını sokakta gönüllerince oynayarak geçiremiyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğuştan albinizmli 7 yaşındaki Eylül Ada, 5 yaşındaki Yaren ve 3 yaşındaki Miray Tığbıyık kardeşler, güneşte gönüllerince oynamaya hasret şekilde büyüyor.



Kasım ile Teslime Tığbıyık çiftinin, "beyaz melekler" olarak anılan albinizmli kızları Eylül Ada, Yaren ve Miray dünyaya geldikleri günden beri ciltlerini ve gözlerini rahatsız ettiği için güneşe bakamıyor.



Rahatça dışarıda gezemeyen ve parklarda oynayamayan albino kardeşler, ilerleyen yaşlarında cilt kanseri gibi tehlikelerle karşılaşmamak için yaşamlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor.



Baba Kasım Tığbıyık (31), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların rutin kontrolleri için ilçeden il merkezine gidip geldiklerini belirtti.

Günübirlik işlerde çalıştığı için zaman zaman çocuklarını götürüp getirmekte zorlandığını aktaran Tığbıyık, buna rağmen evlatlarına en iyi şekilde bakmak için büyük özen gösterdiklerini ifade etti.



Tığbıyık, her üç çocuğunun da albinizmli doğmasına şaşırdıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın hastalığı nedeniyle ilerleyen yaşlarında cilt kanseri olma olasılıkları çok yüksek. Bunun önüne geçmek için çok hassas davranıyoruz. Sokağa çıkardığımız da bile çok kısa süre güneşe maruz kalmaları gerekiyor." dedi.





"Çocuklarımın da yaşıtları gibi parklarda oynamasını isterdim"



Diğer ailelere göre çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Tığbıyık, şöyle devam etti:



"Benim günlük çalıştığım işlerdeki kazancımız geçinmemize bile yetmiyor. Eşim de çocuklara baktığı için çalışamıyor. Çocuklar için özürlü, eşim için de bakıcı maaşı alabilmek için başvurduk ancak yüzde 20 özür oranı verildiği için sonuç alamadık. Kızlarım, ciltleri rahatsız olduğu için adeta eve mahkum oluyorlar. Onları evde oyalamaya çalışıyoruz. Sokağa çıkıp oynamayı çok istiyorlar ama maalesef durumları buna izin vermiyor. Çocuklarımın da yaşıtları gibi parklarda oynamasını, diğer çocuklar gibi bir yaşantı sürmelerini isterdim ancak mümkün olmuyor "

Anne Teslime Tığbıyık ise çocuklarının yaşıtları gibi dışarıya çıkıp oynayamamasına üzüldüğünü belirterek, kızlarının bakım masrafları için destek beklediklerini bildirdi.

