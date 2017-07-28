BEYKOZ Belediyesi, Riva’da iki yüz yıllık Beykoz Camcılığını turizmle buluşturdu. ‘’Beykoz Camcılığının Tarihi Mirasını Koruma ve Turizme Kazandırma Projesi” kapsamında kurulan merkezin açılışı, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Akansı desteğiyle gerçekleştirildi.

Riva Kalesi yakınlarında açılan merkez, el işi üretim ve ilçenin camcılık mirasını geleceğe taşıyacak ustaları yetiştirmeyi amaçlarken merkezde ayrıca turistlerin cam yapım eserlerini aşama aşama izleyebilecekleri merkezde boncuk yapımı, boş boru üflemeciliği, füzyon dallarında eğitimi verilecek. Kurs sonunda sertifika kazanacak kursiyerlerin eserleri ise showroomda sergilenecek.



‘’SANATLA UĞRAŞAN İNSANLAR ÇOK DEĞERLİDİR’’



30 kursiyere füzyon, boş boru üflemeciliği ve cam boncuk alanlarında yüz saatlik eğitim veren, 19 kursiyeri de sertifika sahibi yapan ‘Riva Cam Sanat Merkezi’nde’ konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Bizim için memnuiyet verici kurlardan birisidir. Çünkü cam, Beykoz’un tarihi ve geçmişidir. Buradaki insanların hayatıdır. Sanatı olan insan çok değerlidir. Burası bizi onurlandıran ve gururlandıran merkezdir. Kursiyerlerimiz yurt dışında da eğitim alarak kendilerini geliştiriyorlar" dedi.



"YAŞADIĞIMIZ ANLARI CAM SANATIYIYLA BULUŞTURUYORUZ"



Cam sanatının ortaya çıkışını aktaran Beykoz Riva Cam Sanat Merkezi kursiyeri Cansu Acar, "Bir nesneyi biranda ortaya çıkartabiliyorsunuz ve yarım saat sonra elinize alabiliyorsunuz. Ne zaman dolu gün geçirirlerse o zaman güzel eserler ortaya çıkarmış olurlar. Sinirliyseniz, sıkıntıdaysanız camla uğraşıyorsunuz sonra her şeyi unutuyorsunuz. Boyutuna ve figürüne göre günde yaptığımız tane işleri değişiyor. Daha küçük objelerde günde yüz yüz elli tane çıkartıyoruz" diye konuştu.



"CAM SANATI ÖNCE HOBİ, SONRA İŞİM OLDU"



Cam sanatıyla uğraşmaktan büyük keyif aldığını kaydeden ev hanımı Sebir Büyükpınar da "Cam sanatını önce hobi olarak düşündüm. Sonra iş olarak bakıldığında daha çok keyif almaya başladım. 5 aydır cam sanatıyla uğraştığım için standart motiflerle yapıyorum. Ama bazen önümüzdeki cam parçalarından farklı eserlerde ortaya çıkartabiliyoruz. Eserlerimi farklı şekillere benzettiğim için çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.



Anadolukavağı ve Polonezköy’ün ardından 3'üncü olarak Riva'da kurulan ve eğitim, tanıtım ve satış faaliyetlerinin yürütüleceği merkezin açılışı, kursiyerlerin sertifikalarını almasıyla sona erdi.

