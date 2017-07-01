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Beykoz'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Beykoz'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Beykoz'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İstanbul  Beykoz'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mine Sokak'ta 2 Afgan ile bir Türk vatandaşı arasında kavga çıktı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen kavgaya çevredekiler de katıldı.

Kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından bir kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerince mahallede tedbir alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sığınmacı #bıçaklı saldırı #beykoz
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