Beykoz'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İstanbul Beykoz'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mine Sokak'ta 2 Afgan ile bir Türk vatandaşı arasında kavga çıktı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen kavgaya çevredekiler de katıldı.



Kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kavganın ardından bir kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerince mahallede tedbir alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.