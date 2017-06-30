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Beykoz'da ev yangını: 2 yaralı

Beykoz'da bir evde çıkan yangında iki kadın yaralandı.

Beykoz'da ev yangını: 2 yaralı

İstanbul Beykoz'da bir evde çıkan yangında iki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavacık Soğuksu Gazi Tufan Durak Sokağı'nda iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede evin tüm odalarını ve binanın çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Olay sırasında evde bulunan iki kadın, vücutlarının bazı yerlerinden yaralandı ve dumandan etkilendi. Bu kişilere olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #itfaiye #ev yangını #beykoz
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