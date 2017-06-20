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Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çiğdem Mahallesinde pide kuyruğunda bekleyen bir şahıs, tartıştığı fırın çalışanı iki kardeşi silahla yaraladı

Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Beykoz'da iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen bir şahıs tartıştığı fırın çalışanı iki kişiyi silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çiğdem Mahallesi Karagözsırtı mevkisinde cadde üzerindeki ekmek fırınında iftar öncesi pide kuyruğunda bekleyen B.B. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle Sezai ve Fatih Çelen kardeşlerle tartıştı. Tartışma sonrası B.B., silahla fırın çalışanı iki kardeşe kurşun yağdırdı.

Sezai Çelen'i bacağından, Fatih Çelen'i ise kasığından vuran B.B. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılırken, Fatih Çelen'in durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #iftar #yaralama #silahlı kavga
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