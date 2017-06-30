Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yeni Riva yolunda seyir halinde olan Hanefi Akyasan idaresindeki 37 AG 122 plakalı moloz yüklü kamyon, Elmalı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kavşakta 61 FL 310 plakalı bir araca çarptı. Kamyon, kazanın ardından toprak yığınına çarparak durabildi. Sürücü Akyasan, araç içinde sıkıştı.



Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sıkıştığı yerden çıkarılan Akyasan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.