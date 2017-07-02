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Beykoz'da trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Beykoz'da trafik kazası: 5 yaralı

 İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HJ 1259 plakalı otomobil, Çavuşbaşı Çengeldere Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, Beykoz Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #takla #kaza #çengeldere #beykoz
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