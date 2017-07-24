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Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

Otobüs A.Ş'ye bağlı Halk Otobüsü, Beylerbeyi Tüneli Üsküdar istikametinde art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durdu. Sürücünün otobüsün kontrolünü hangi nedenle kaybettiği açıklanmadı. Otobüs sürücüsünün aracın frenlerinin patladığını söylediği öğrenildi.

Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

Otobüs A.Ş'ye bağlı Halk Otobüsü, Beylerbeyi Tüneli Üsküdar istikametinde art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durdu.

Sürücünün otobüsün kontrolünü hangi nedenle kaybettiği açıklanmadı.

Otobüs sürücüsünün aracın frenlerinin patladığını söylediği öğrenildi.

​Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #beylerbeyi tüneli #istanbul
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