Otobüs A.Ş'ye bağlı Halk Otobüsü, Beylerbeyi Tüneli Üsküdar istikametinde art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durdu.
Sürücünün otobüsün kontrolünü hangi nedenle kaybettiği açıklanmadı.
Otobüs sürücüsünün aracın frenlerinin patladığını söylediği öğrenildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.
Otobüs A.Ş'ye bağlı Halk Otobüsü, Beylerbeyi Tüneli Üsküdar istikametinde art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durdu. Sürücünün otobüsün kontrolünü hangi nedenle kaybettiği açıklanmadı. Otobüs sürücüsünün aracın frenlerinin patladığını söylediği öğrenildi.
Otobüs A.Ş'ye bağlı Halk Otobüsü, Beylerbeyi Tüneli Üsküdar istikametinde art arda 9 otomobile çarptıktan sonra durdu.
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