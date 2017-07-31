BEYLİKDÜZÜ Belediyesi 2'nci Geleneksel Yağlı Güreşleri, Yakuplu Koruluğu’nda gerçekleşti.Tüm kategorilerde 400’e yakın pehlivanın katıldığı müsabakada Başpehlivanlık için 20 pehlivan mücadele etti.Müsabaka sonucu geçen sene Kırkpınar yağlı güreşlerinde de Başpehlivan olan Recep Kara galip geldi.Dereceye giren pehlivanlara kupalarını Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur,Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Güreş Ağası Ufuk İnan takdim etti.

656 yıllık gelenek olan ata sporu yağlı güreşler Beylikdüzü’nde sürdürülüyor.Beylikdüzü Belediyesi’nin organize ettiği Geleneksel Yağlı Güreş Festivali’nin 2'ncisi Beylikdüzü Yakuplu Koruluğu’nda gerçekleşti. Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta kategorilerinde yarışan 400’e yakın pehlivan güreşlere katıldı.Başpehlivanlık için ise 20 pehlivan mücadele etti.



Çektikleri peşrevlerle göz doldurdukları mücadele sonunda 2016 Kırkpınar yağlı güreşleri galibi Recep Kara Başpehlivan olurken, ikinci Şaban Yılmaz, üçüncü ise Abdullah Güngör oldu. Dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Güreş Ağası Ufuk İnan takdim etti.



“BU SPORUN KAYBEDENİ YOK”



Yağlı güreşler sonrasında yaptığı konuşmada, güreşi çok asil bir spor olarak nitelendiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Güreşin kaybedeni yok.Herkes kazanıyor.Kazananın ilk önce kaybedeni kucaklaması, ayağa kaldırması, bunlar çok asil duruşlar.Milletimizin tüm dünyaya vermesi gereken mesaj bu aslında” dedi. Ata sporunun sürdürülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İmamoğlu, “Biz ilçede 1950’lerde yarım kalan filmin devamını çekiyoruz.İnşallah, bir daha kesintiye uğramayacak” diye konuştu.



Büyük bir mücadeleye sahne olan Er Meydanı’nda pehlivanların mücadelesini izleyen güreş severlerin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kardeş belediye başkanları ve yurdun çeşitli illerinin güreş ağaları da katıldı.Yapılan 'Güreş Ağalığı' ihalesini, geçen yılın ağası Ufuk İnan alarak bu sezonun da güreş ağası oldu.Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur'da yaptığı konuşmada 'Ata sporumuz güreş, çok güzel bir spor dalı.Organizasyonda emeği geçenleri ve Er Meydanı’nda ter döken tüm pehlivanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

