Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 11 yaralı
İstanbul Haramidere durağında 2 metrobüs çarpıştı. Kazada yaralanan 11 yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
YURT 08.10.2019, 23:30 08.10.2019, 23:34
Seyir halindeki bir metrobüs duraktaki metrobüse çarptı, 11 yolcu yaralandı.
Kaza, İstanbul Haramidere metrobüs durağında meydana geldi.
Yaşanan kazada biri şoför 11 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olanlar hasteneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili İETT Teftiş Kurulu Başkanı bizzat görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldı.
2 gün önce yine benzer şekilde bir kazada Avcılar'da yaşanmıştı. Avcılar yönünde ilerleyen 2 metobüs kafa kafaya çarpışmış 3 kişi yaralanmıştı.
ulusal.com.tr
15°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P