Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 6 yaralı
İstanbul Haramidere durağında 2 metrobüs çarpıştı. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
YURT 08.10.2019, 13:52 08.10.2019, 14:13
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi.
Haramidere durağına yanaşan metrobüs önünde bekleyen bir başka metrobüse arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 8 yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ulusal.com.tr
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