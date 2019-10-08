Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 6 yaralı

İstanbul Haramidere durağında 2 metrobüs çarpıştı. Kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YURT 08.10.2019, 13:52 08.10.2019, 14:13
Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: 6 yaralı

İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi.

Haramidere durağına yanaşan metrobüs önünde bekleyen bir başka metrobüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 8 yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ulusal.com.tr

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