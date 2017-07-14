İstanbul/Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 250 bin metrekarelik alana sahip Yaşam Vadisi 1. Etabı’na, çocuk ve yetişkin kitaplarından oluşan Yaşam Kütüphanesi kazandırdı.
İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’ne Yaşam Kütüphanesi kazandıran müdürlük; vatandaşları Cuma, Cumartesi ve Pazar
günleri Saat 19.00 – 21.30 arası kitap okumaya davet ediyor. Yaşam Vadisi Sahnesi’nin hemen arkasında, süs şelalenin tam karşısında yer alan
kütüphane standında çocuklar ve yetişkinlere uygun çok çeşitli kitaplar bulunuyor. Açık havada kitap okumanın zevkine varmak isteyen herkes, standa
gelerek kimliklerini bırakmak suretiyle dilediği kitabı seçebilirler.
TEMİZ HAVA SOLUYARAK KİTAP OKUMA KEYFİ
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Şefi Hilal Çuhadar, "Çimenlere uzanıp, temiz hava soluyarak kitap okumanın keyfini çıkarmaları için bu kütüphane
hizmetini sunmak istiyoruz. Kitaplarımızı koleksiyonlarımızdan derledik. Her yaştan vatandaşımızı ilgilendirecek tarzda kitapları seçtik. Yayınların güncel
olmasına dikkat ettik. Bu alanda ayrıca çeşitli etkinlikler yapacağız. Özgür Ayraçlar Kütüphane Kulübü ile toplanacağız. Vadide okuma atölyeleri şeklinde
toplu okuma etkinlikleri olacak. Herkes için kütüphane projemizi bu noktada tanıtıyor olacağız. Yazarlarımızı da bu noktada ağırlayacağız” diye aktardı.
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