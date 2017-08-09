BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Yaz Spor Okulları, 13 branşta 70 eğitmenle toplam 4 bin 300 öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca 200 engelli çocuk, 8 ayrı branşta eğitim alıyor. 4 Temmuz’da başlayan dersler, 25 Ağustos’ta sona erecek.

Öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirebilmeleri için Beylikdüzü Belediyesi'nin başlattığı Yaz Spor Okulları'nın sonuna yaklaşılıyor.



4 Temmuz’da başlayan dersler 25 Ağustos’da sona erecek. Basketbol, Voleybol, Yüzme, Satranç, Jimnastik, Futbol, Taekwando, Okçuluk, Tenis, Yelken, Rüzgar Sörfü, Binicilik ve Aikido olmak üzere 13 branşta 70 eğitmenle devam eden derslere toplam 4 bin 300 öğrenci katılıyor. Dezavantajlı gruptaki çocuklar için de 8 ayrı branşta sınıf açan Spor İşleri Müdürlüğü, 200 engelli çocuğun hizmet almasını sağlıyor. Dersler, Beylicium AVM, Kavaklı Kurs Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi yanındaki Beylikdüzü Yüzme Kulübü’ne tahsis edilen yarı olimpik havuzu, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve ilçenin çeşitli merkezleri ile belirlenen sitelerin spor sahalarında gerçekleşiyor.





Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da zaman zaman eğitimlerin verildiği merkezleri ziyaret ederek, öğrenci ve ebeveynlerin taleplerini dinliyor, onların memnuniyetlerini ölçüyor. İmamoğlu, “Bu yıl spor okullarımızda branşlarımızı 26 ayrı noktaya taşıyarak, hemen hemen her mahallemizde çocuklarımıza spor imkanı sunduk, uzak noktalara ise servis imkanı sunuyoruz. Engelli çocuklarımıza 2 servis aracımız ile hizmet veriyoruz" dedi.



