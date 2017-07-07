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Beylikler Hamamı'nda, 700 yıl önce kalorifer sisteminin kullanıldığı belirlendi

Muğla'daki Beylikler Hamamı'nda 700 yıl önce kalorifer sisteminin kullanıldığı ortaya çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt: "hamam mükemmel bir ısıtma sistemine sahip" dedi.

Beylikler Hamamı'nda, 700 yıl önce kalorifer sisteminin kullanıldığı belirlendi

Muğla'daki Beylikler Hamamı'nda, 700 yıl önce kalorifer sisteminin kullanıldığı belirlendi.

Beylikler hamamı "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen, Karialılar ve Lelegler'e ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki yapılardan biri.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt,  Beylikler Hamamı olarak bilinen yapının Osmanlı döneminin önemli yapılarından olduğunu söyledi.

Öte yandan Karadenizin tarihsel kronoloji hakkında bilgi veren Teion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

Kazı başkanı Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'ndki kazılarla ilgili bilgi verdi.

Teion Antik Kenti'nde M.Ö. 7'nci Yüzyıl'dan M.S. 13'üncü Yüzyıl'a kadar uzanan bir zaman dilimi var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #Beylikler Hamamı
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