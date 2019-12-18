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Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı

Beyoğlu'nda depremde çökme tehlikesi yaşandığı için boşaltılan binanın yıkımı tamamlandı.

YURT 18.12.2019, 11:47 18.12.2019, 11:52
Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde çökme riski oluşan Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı bir bina, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahliye edilip mühürlendi. 

Yapılan değerlendirmenin ardından yıkım kararı verilen binanın bulunduğu yerde, güvenlik önlemleri alındı. 

Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, binanın yıkımını tamamladı. 

Kaynak: AA
#beyoğlu #deprem #çökme tehlikesi
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