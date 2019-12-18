Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binanın yıkımı tamamlandı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde çökme riski oluşan Kuloğlu Mahallesi Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı bir bina, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahliye edilip mühürlendi.

Yapılan değerlendirmenin ardından yıkım kararı verilen binanın bulunduğu yerde, güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda çalışmalara başlayan ekipler, binanın yıkımını tamamladı.