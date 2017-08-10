BEYOĞLU'nda iş yerlerinin Büyük Şehir Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun olmayan led ışıklı tabelaları Etüt Proje Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.

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Beyoğlu Talimhane Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin led ışıklı tabelaları yasalara uygun olmadığı ve izin alınmadığı gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gece saat 01.00'da sökülmeye başlandı.



Yüksek yerlerdeki tabelalar vinç yardımıyla yerlerinden çıkartıldı.



Zabıta ekipleri çalışmalar sırasında güvenlik amaçlı olarak şerit çekerken, sökülen tabelalar iş yeri sahiplerine teslim edildi.



Beyoğlu belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmalarının tüm Taksim çevresinde devam edeceği kanuna uymayan tüm tabelaların kaldırılacağı öğrenildi.

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