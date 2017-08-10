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Beyoğlu'nda 'Led Işıklı Tabela' operasyonu

BEYOĞLU'nda iş yerlerinin Büyük Şehir Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun olmayan led ışıklı tabelaları Etüt Proje Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 'Led Işıklı Tabela' operasyonu

Beyoğlu Talimhane Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin  led ışıklı tabelaları yasalara uygun olmadığı ve izin alınmadığı gerekçesiyle Beyoğlu  Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gece saat 01.00'da sökülmeye başlandı.

Yüksek yerlerdeki tabelalar vinç yardımıyla yerlerinden çıkartıldı.

Zabıta ekipleri çalışmalar sırasında güvenlik amaçlı olarak şerit çekerken, sökülen tabelalar iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Beyoğlu belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmalarının tüm Taksim çevresinde devam edeceği kanuna uymayan tüm tabelaların kaldırılacağı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #beyoğlu #led #ışıklı #tabela #operasyonu
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