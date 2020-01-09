Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Araştırmada binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine bu sokağı da trafiğe kapatan ekipler, söz konusu binada da incelemelerini sürdürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05’te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir.